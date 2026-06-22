Ramalan Zodiak Scorpio 22 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Scorpio dapat menantikan awal yang baru dan menyenangkan. Masalah apa pun yang telah mengganggu di masa lalu, sekarang akan teratasi dan memberi rasa lega. Hari ini baik karena Scorpio akan melihat cahaya di ujung terowongan.



Scorpio memiliki jawaban atas masalah apa pun yang telah dialami untuk waktu yang lama. Hal ini akan memberi Scorpio ketenangan dan kedamaian.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Senin, 22 Juni 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Berhati-hatilah karena zodiak Scorpio mungkin mengalami kemunduran dalam hubungan asmara hari ini. Terkait karir, Scorpio perlu berpikir untuk memutuskan apakah akan menerima posisi pekerjaan baru yang ditawarkan.



Sementara itu, jangan kehilangan kendali terhadap seseorang yang berwenang saat merasa kesulitan untuk fokus pada pekerjaan. Pada ranah keuangan, Scorpio harus menyampaikan tujuan keuangan dengan sangat jelas kepada penasihat keuangan.

Cinta Scorpio

Scorpio mungkin mengalami kemunduran dalam hubungan asmara hari ini. Jika sedang dalam tahap diskusi mengenai pernikahan, hal tersebut mungkin tidak berjalan sesuai harapan.



Kemungkinan, Scorpio akan menghadapi beberapa rintangan dan berharap adanya penundaan pada hasil yang telah diupayakan. Seseorang yang lebih tua mungkin dapat membantu Scorpio untuk mencapai tujuan.

