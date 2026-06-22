Ramalan Zodiak Libra 22 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Libra memiliki kesempatan untuk memperkuat ikatan kasih sayang dengan keluarga. Tidak diragukan lagi, tidak ada yang lebih baik daripada menghabiskan waktu bersama keluarga. Hal ini akan membantu Libra menjauh dari stres dan merasa bahagia.



Cobalah untuk menikmati momen dan setiap detik yang dihabiskan hari ini. Jangan khawatir tentang tekanan pekerjaan, karena hari ini adalah tentang kesenangan dan kegembiraan. Apa pun kewajibanmu, fokuslah pada orang-orang terkasih dan keluarga hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Senin, 22 Juni 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak Libra bisa menantikan momen-momen yang kebahagiaan dimana pasangan akan menjadi lebih penyayang. Terkait karir, tingkatkan ketekunan dan cobalah untuk tetap bersemangat untuk mewujudkan impian.



Sementara itu, berhati-hatilah agar emosi Libra tidak meledak di tempat kerja atau di tempat umum. Terkait keuangan, mengatur anggaran serta merencanakan keuangan akan membantu Libra mengelola uang dengan lebih baik.



Cinta Libra

Hari yang romantis dan menyenangkan akan segera tiba, karena pasangan Libra akan menjadi lebih penyayang. Nantikan momen-momen kebahagiaan saat pasangan mengungkapkan cinta dengan cara yang paling Libra inginkan.Hubungan asmara akan terasa menyenangkan jika Libra dan pasangan saling mendukung.

Karir Libra