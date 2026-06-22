Peruntungan Menguat! Aquarius, Libra, dan Taurus Diprediksi Meraih Kemajuan Besar Pekan Ini Mulai 22–28 Juni 2026

JawaPos.com - Pekan 22–28 Juni 2026 menjadi periode yang menarik dalam dunia astrologi.

Pergerakan fase Bulan Kuartal Pertama di Libra dan perpindahan Mars ke Gemini menciptakan energi yang mendorong keberanian, pengambilan keputusan, serta langkah nyata menuju tujuan yang selama ini diimpikan.

Keberuntungan tidak selalu hadir dalam bentuk kejutan besar yang datang secara tiba-tiba.

Dalam banyak situasi, keberuntungan muncul ketika seseorang berani keluar dari zona nyaman, mengambil peluang yang tersedia, dan bertindak pada waktu yang tepat.

Energi kosmis pekan ini memperkuat pesan bahwa tindakan adalah kunci utama untuk membuka jalan menuju kesuksesan.

Dalam minggu ini terdapat 3 zodiak yang diprediksi memperoleh keberuntungan lebih besar dibandingkan yang lain dikutip dari Yourtango.com.

Mereka berpeluang menemukan peluang emas, kemajuan karier, hingga perubahan positif yang membantu mewujudkan impian yang selama ini diperjuangkan.

1. Aquarius

Aquarius memasuki pekan yang penuh potensi untuk memulai babak baru dalam kehidupan.