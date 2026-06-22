Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Aulia Rahmi
Senin, 22 Juni 2026 | 15.20 WIB

Peruntungan Menguat! Aquarius, Libra, dan Taurus Diprediksi Meraih Kemajuan Besar Pekan Ini Mulai 22–28 Juni 2026

Ilustrasi Meraih Kemajuan Besar (magnific) - Image

Ilustrasi Meraih Kemajuan Besar (magnific)

JawaPos.com - Pekan 22–28 Juni 2026 menjadi periode yang menarik dalam dunia astrologi.

Pergerakan fase Bulan Kuartal Pertama di Libra dan perpindahan Mars ke Gemini menciptakan energi yang mendorong keberanian, pengambilan keputusan, serta langkah nyata menuju tujuan yang selama ini diimpikan.

Keberuntungan tidak selalu hadir dalam bentuk kejutan besar yang datang secara tiba-tiba.

Dalam banyak situasi, keberuntungan muncul ketika seseorang berani keluar dari zona nyaman, mengambil peluang yang tersedia, dan bertindak pada waktu yang tepat.

Energi kosmis pekan ini memperkuat pesan bahwa tindakan adalah kunci utama untuk membuka jalan menuju kesuksesan.

Dalam minggu ini terdapat 3 zodiak yang diprediksi memperoleh keberuntungan lebih besar dibandingkan yang lain dikutip dari Yourtango.com.

Mereka berpeluang menemukan peluang emas, kemajuan karier, hingga perubahan positif yang membantu mewujudkan impian yang selama ini diperjuangkan.

1. Aquarius

Aquarius memasuki pekan yang penuh potensi untuk memulai babak baru dalam kehidupan.

Kehadiran Bulan Kuartal Pertama di Libra mendorong zodiak ini untuk meninjau kembali tujuan jangka panjang serta impian yang selama ini ingin diwujudkan.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Taurus 22 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus 22 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 22 Juni 2026 | 13.15 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 22 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 22 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 22 Juni 2026 | 12.15 WIB

Ramalan Zodiak Mingguan Taurus 21 hingga 27 Juni 2026: Tantangan Pekerjaan Meningkat, Hindari Keputusan Besar - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Mingguan Taurus 21 hingga 27 Juni 2026: Tantangan Pekerjaan Meningkat, Hindari Keputusan Besar

Minggu, 21 Juni 2026 | 15.21 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites - Image
1

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites

2

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga

3

Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar

4

Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks

5

Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E

6

Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli

7

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

8

Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar

9

Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!

10

Prediksi Susunan Pemain Timnas Ekuador vs Curacao: Alan Franco Sudah Lupakan Kekalahan di Laga Perdana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore