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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 22 Juni 2026 | 13.45 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 22 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)

JawaPos.com - Suasana umum hari ini menguntungkan bagi kepribadian zodiak Gemini. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan lebih banyak pemikiran dan ide kepada dunia. Biarkan suaramu didengar. Gunakan dengan kekuatan dan semangat.

Pasangan dan teman ingin mendengar apa yang ada didalam pikiran Gemini. Cobalah terlibat dalam adu argumen verbal, dan Gemini dapat belajar banyak tentang diri sendiri dan orang lain.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Senin, 22 Juni 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak Gemini perlu menikmati hari-hari yang penuh kebahagiaan dengan menghabiskan waktu bersama pasangan. Terkait karir, lakukan sesuatu yang cerdas, kreatif, inovatif, dan jenius, yang selama ini Gemini dambakan.

Sementara itu, cobalah meredakan ketegangan dan mengejar waktu tidur yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Terkait keuangan, Gemini perlu mengevaluasi dan mempertimbangkan opsi investasi yang berisiko dengan cermat.

Cinta Gemini

Pasangan akan merasakan kedamaian dan kestabilan dengan keadaan hubungan saat ini. Nikmati hari-hari penuh kebahagiaan ini dengan menghabiskan waktu bersamanya. 

Malam ini, buatlah waktu yang romantis dengan pasangan. Pergilah ke luar ruangan untuk berjalan-jalan romantis di taman atau makan malam bersama.

Karir Gemini

Editor: Candra Mega Sari
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