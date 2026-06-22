Ramalan Zodiak Virgo 22 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Api sedang berkobar hari ini, jadi zodiak Virgo perlu berhati-hati. Cobalah untuk tidak terlalu impulsif dalam bertindak. Kecenderungan alami Virgo mungkin adalah melampiaskan emosi kepada orang lain tanpa benar-benar memikirkan konsekuensinya.



Jika merasa emosi sedang memuncak, Virgo mungkin perlu mundur sejenak dari situasi tersebut dan menenangkan diri. Kejar tujuanmu dan pastikan Virgo tidak melakukannya dengan mengorbankan orang lain.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Senin, 22 Juni 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Sikap antusias pasangan dalam mengungkapkan keinginannya untuk berkomitmen, akan membuat zodiak Virgo terkejut. Terkait karir, manfaatkan keterampilanmu untuk meningkatkan reputasi diri sendiri di tempat kerja.



Sementara itu, Virgo perlu memastikan untuk tidak kehilangan kendali emosi dan bersabar hari ini. Terkait keuangan, jangan takut untuk meminta saran dan masukan dari pasangan mengenai masalah keuangan yang sedang dialami.

Cinta Virgo

Virgo mungkin terkejut betapa antusiasnya pasangan dalam mengungkapkan perasaan dan keinginannya untuk berkomitmen lebih serius. Meskipun hal ini mungkin membuat Virgo bingung, pertimbangkanlah dengan serius karena lamaran mungkin bukanlah ide yang buruk sama sekali.

Karir Virgo