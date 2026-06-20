Ramalan Shio Besok Minggu 21 Juni 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

JawaPos.com – Shio Anjing penuh percaya diri dan energi, jadi manfaatkanlah dengan baik.

Sedangkan shio Babi mungkin mudah marah.

Berikut ini ramalan shio pada hari Minggu 21 Juni 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Jika ingin tahu apa yang orang lain pikirkan tentangmu, besok adalah hari yang tepat untuk bertanya.

Teman-teman cenderung jujur padamu.

Jadi percayalah pada perkataan mereka.