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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 20 Juni 2026 | 13.00 WIB

Ramalan Zodiak Leo 20 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)

JawaPos.com - Ledakan energi akan menghampiri zodiak Leo hari ini. Leo akan merasakan adrenalin yang melimpah. Jangan menunda jika ada peluang yang belum tentu akan ada lagi nanti. 

Bertindak adalah kuncinya. Leo akan diperhatikan dan dihargai dengan layak atas usaha yang dilakukan. Emosi Leo memiliki kekuatan yang besar saat ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Sabtu, 20 Juni 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak Leo harus mengungkapkan perasaan dengan lebih jelas kepada pasangan untuk terhindar dari masalah. Terkait karir, tingkatkan karir dengan berani bermimpi dan memasukkan ide-ide baru ke dalam pekerjaan.

Sementara itu, mempertahankan pandangan positif terhadap kehidupan akan memberikan penawar untuk kesehatan. Terkait keuangan, kasus hukum yang berkaitan dengan masalah properti atau sengketa yang panjang akan segera terselesaikan.

Cinta Leo

Hari ini adalah hari untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dalam hubungan asmara. Beberapa masalah kecil yang muncul, dapat ditelusuri kembali dan Leo perlu memberi tahu pasangan apa yang diinginkan. 

Jika mampu mengungkapkan perasaan dengan lebih jelas, masalah akan terhindar. Setelah berbicara, hubungan Leo akan membaik kembali. Leo akan senang telah membuka diri.

Karir Leo

Editor: Candra Mega Sari
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