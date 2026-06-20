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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 20 Juni 2026 | 12.15 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 20 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (Freepik)

JawaPos.com - Energi yang tak terbatas akan membantu zodiak Gemini menyelesaikan tugas dengan cepat. Spiritualitas akan membantu dalam menangani stres dan masalah emosional. Jika mungkin merasa lelah, berhati-hatilah. 

Gemini perlu menjaga kesehatan dengan mencoba mempertahankan kesehatan yang baik dan mencegah penyakit. Menjaga kesehatan hari ini akan memastikan kesejahteraan Gemini di masa mendatang.

Jika zodiak Cancer ingin bersantai, jangan lupa untuk menghilangkan stres dan ketegangan mental. Pijat tubuh akan membantu Cancer menghilangkan ketegangan sekaligus menenangkan. 

Cancer perlu berupaya untuk melepaskan stres dari tubuh maupun pikiran. Setelahnya, pikiran akan jernih dan jiwa akan tenang di penghujung hari.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Sabtu, 20 Juni 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Ketegangan dalam hubungan akan mereda jika zodiak Gemini berkomunikasi secara terbuka dan jujur ​​dengan pasangan. Terkait karir, energi dan motivasi yang tinggi memungkinkan Gemini menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu.

Sementara itu, jagalah kesehatan dengan mempertahankan kesehatan yang baik dan mencegah penyakit. Terkait keuangan, masalah baru-baru ini mengenai hambatan transaksi tanah atau investasi properti akan segera terselesaikan.

Cinta Gemini

Jika ada ketegangan yang kurang nyaman dengan pasangan, masalah dan ketegangan tersebut akan mereda dan suasana romantis kembali terasa. Teruslah berkomunikasi secara terbuka dan jujur ​​dengan pasangan. Setelahnya, tingkat stres Gemini akan menurun dan kehangatan kembali ke tingkat normal.

Editor: Candra Mega Sari
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