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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 20 Juni 2026 | 11.45 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 20 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Freepik)

JawaPos.com - Mempertahankan pandangan positif terhadap kehidupan, akan memberikan tubuh zodiak Sagitarius tonik yang sangat dibutuhkan. Tetapi, hal itu membutuhkan pendekatan yang tegas, agresif, dan penuh semangat. Hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan semua hambatan yang menghalangi kesehatan. 

Secara jangka panjang, ini akan memungkinkan Sagitarius untuk menikmati peningkatan kesehatan. Sagitarius akan segera menyadari bahwa pendekatan terhadap kehidupan telah berubah menjadi lebih baik. Selain itu, jaga pola makanmu tetap sederhana.

Mantra zodiak Capricorn untuk tetap sehat secara fisik dan mental saat ini adalah menghindari depresi, mempertahankan pikiran positif, dan selalu optimis. Stres dan depresi hanya akan menimbulkan ketegangan mental dan merampas aspek kehidupan yang baik. 

Melakukan pijat tubuh untuk menghilangkan rasa lelah dan lesu akan sangat baik bagi Capricorn. Para penggemar kebugaran juga akan menikmati kesehatan yang baik hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Sabtu, 20 Juni 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius perlu menghargai stabilitas yang diberikan oleh hubungan saat ini. Terkait karir, kepercayaan diri memungkinkan Sagitarius untuk melewati semua rintangan pekerjaan.

Sementara itu, dapatkan tonik yang sangat dibutuhkan tubuh dengan terus mempertahankan pandangan positif terhadap kehidupan. Pada ranah keuangan, transaksi properti yang melibatkan tanah atau properti akan memberi keuntungan yang berkali-kali lipat di masa mendatang.

Cinta Sagitarius

Hari ini, Sagitarius merasa ingin duduk santai bersama pasangan dan mengenang masa-masa awal hubungan yang menyenangkan. Jangan lupa juga untuk menghargai stabilitas yang diberikan oleh hubungan jangka panjang saat ini.

Editor: Candra Mega Sari
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