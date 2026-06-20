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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 20 Juni 2026 | 11.30 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 20 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak Aries akan menyadari pentingnya menjaga citra positif dalam pikiran. Ingatlah bahwa citra mental yang diciptakan akan memberdayakan Aries untuk mencapai aspirasi dan juga mengatur kesehatan. 

Oleh karena itu, gunakan pikiran untuk memberi diri sendiri kesempatan mendapatkan kesehatan yang baik. Pikiran yang kuat akan menghasilkan tubuh yang kuat.

Hari ini, zodiak Taurus perlu sesuatu yang berbeda untuk menurunkan tingkat stres. Cobalah melakukan sesuatu yang terdengar lucu, seperti bergabung dengan kelompok terapi tawa. Aktivitas baru ini pasti akan menggelitik selera humor dan membuat Taurus merasa hidup dan muda kembali. 

Semakin meningkatkan tingkat kegembiraan, semakin Taurus mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Kesehatan Taurus juga pasti akan meningkat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Sabtu, 20 Juni 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Rintangan dalam hubungan zodiak Aries akan tersingkir dan jalan menuju arah yang diharapkan tersedia. Terkait karir, Aries harus tekun dalam mengejar tujuan profesional dan mencapai target sesuai sasaran.

Sementara itu, sadarilah bahwa menjaga citra positif dalam pikiran penting untuk meningkatkan kesehatan. Terkait keuangan, kemungkinan besar Aries akan segera melihat perkembangan mengenai penjualan properti yang dilakukan.

Cinta Aries

Editor: Candra Mega Sari
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