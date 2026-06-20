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Sabtu, 20 Juni 2026 | 11.00 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 20 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini, kelebihan berat badan akan terus terbayang di pikiran zodiak Aquarius. Bahkan hanya memikirkannya saja, membuat Aquarius ingin menyerah. Aquarius harus mengubah pola pikir dan memulai jalan menuju penurunan berat badan. 

Jika bergabung dengan pusat kebugaran, kemungkinan besar Aquarius akan merasa jauh lebih mudah menjalani latihan kesehatan. Tindakan apa pun yang Aquarius ambil hari ini, akan segera memberikan hasil yang signifikan.

Jika berat badan adalah masalah zodiak Pisces, maka mulailah program olahraga baru dan ubah pola makanmu. Pisces harus memahami bahwa dengan menerapkan prosedur yang tepat, Pisces akan dapat menyingkirkan masalah ini selamanya. 

Menjaga kebugaran fisik akan meningkatkan kualitas hidup Pisces. Peluang untuk konsisten dengan program baru, akan jauh lebih tinggi jika Pisces mulai mengerjakannya hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Sabtu, 20 Juni 2026.


Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak Aquarius mungkin menemukan cinta yang datang dari seorang teman lama. Terkait karir, karir Aquarius akan meningkat karena semua hal berjalan sesuai keinginan dan Aquarius mampu mencapai target.

Sementara itu, Aquarius harus mengubah pola pikir serta memulai jalan menuju penurunan berat badan. Pada sisi keuangan, Aquarius akan mendapatkan penawaran bagus jika akan membeli sebidang tanah atau properti baru.

Cinta Aquarius

Aquarius mungkin menemukan cinta pada seseorang yang paling tak terduga, yang datang dari seorang teman lama. Perasaan ini telah lama terpendam, dan kini saatnya tepat untuk sebuah hubungan asmara berkembang. Aquarius akan terkejut betapa serasi dan memuaskannya hubungan romantis baru ini.

Editor: Candra Mega Sari
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