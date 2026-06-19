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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 20 Juni 2026 | 05.42 WIB

Ramalan Zodiak Besok Sabtu 20 Juni 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

Ramalan zodiak Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo (Magnific/ freepik) - Image

Ramalan zodiak Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo (Magnific/ freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak untuk Sabtu 20 Juni 2026 memberikan gambaran umum bagi beberapa tanda bintang. Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, dan Virgo diperkirakan akan mendapatkan berbagai petunjuk simbolis yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menjalani hari.

Setiap zodiak disebut memiliki situasi yang berbeda, sehingga pengalaman yang dirasakan juga tidak sama. Ramalan ini lebih bersifat sebagai panduan ringan untuk membantu mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi.

Secara keseluruhan, hari tersebut digambarkan membawa dinamika yang perlu disikapi dengan tenang dan bijak. Berdasarkan informasi dari laman Astroyogi yang dikutip pada Minggu (17/5), ramalan zodiak ini berlaku untuk Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, dan Virgo pada Senin, 18 Mei 2026.

1. Aries (21 Maret – 19 April)

Hari ini semangat dan motivasimu sedang berada di puncaknya, membuat energimu terasa tak ada habisnya.

Kamu adalah tipe orang yang penuh gairah dan selalu aktif bergerak dalam setiap hal yang kamu lakukan.

Namun saat fokus pada pekerjaan, kamu kerap lupa memperhatikan orang-orang di sekitarmu yang mungkin membutuhkan perhatian.

Ketegangan kecil dengan anggota keluarga mungkin akan muncul hari ini, jadi jagalah sikapmu agar tak memperkeruh suasana.

Jangan ragu menyampaikan apa yang kamu rasakan karena hubungan yang renggang ini akan segera pulih kembali ke kondisi normal.

2. Taurus (20 April – 20 Mei)

Editor: Setyo Adi Nugroho
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