Ramalan Kesehatan Zodiak Besok Sabtu 20 Juni 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

JawaPos.com - Ramalan kesehatan untuk Sabtu 20 Juni 2026, memberikan gambaran kondisi tubuh bagi beberapa zodiak. Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces diperkirakan perlu lebih memperhatikan kesehatan, terutama yang berkaitan dengan sistem pencernaan.

Hari tersebut juga disebut sebagai waktu yang baik untuk proses pemulihan, terutama bagi mereka yang sebelumnya mengalami gangguan pada lambung atau masalah pencernaan lainnya. Karena itu, menjaga pola makan dan istirahat yang cukup menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

Secara umum, ramalan ini menekankan pentingnya menjaga kondisi tubuh agar tetap seimbang dan tidak memicu masalah kesehatan yang lebih serius.

Berdasarkan informasi dari laman Astroyogi, ramalan kesehatan ini berlaku untuk Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

1. Libra (23 September – 22 Oktober)

Hari ini kabar baik datang buat kamu yang selama ini direpotkan oleh gangguan lambung atau pencernaan yang tak kunjung reda.

Ada sinyal kuat bahwa kamu akhirnya akan menemukan solusi atau cara ampuh untuk mengatasi keluhan yang sudah lama mengganggu.

Meski begitu, hindari dulu makanan yang terlalu pedas, berminyak, atau mengandung gula berlebihan agar lambungmu tidak kambuh lagi.

Perbanyak minum air putih dan cairan sehat lainnya agar tubuhmu tetap terhidrasi dengan baik sepanjang hari ini.