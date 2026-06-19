Dikelilingi Aura Bintang Bejo, 7 Weton Istimewa Ini Hidupnya Penuh Keberuntungan dalam Hal Apapun

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dianggap memiliki tingkat keberuntungan yang tinggi karena dinaungi oleh apa yang disebut sebagai “Bintang Bejo”. Aura ini diyakini membawa pengaruh positif sejak seseorang dilahirkan.

Pemilik weton tersebut dipercaya lebih mudah dalam menjalani berbagai urusan hidup, karena seolah-olah selalu mendapatkan kemudahan dalam mencapai tujuan. Kondisi ini membuat langkah mereka kerap berjalan lancar dan penuh peluang baik.

Selain dalam aspek materi, keberuntungan yang dimiliki juga dikaitkan dengan kemudahan dalam membangun relasi sosial, perkembangan karier yang cepat, serta datangnya kesempatan-kesempatan penting secara tak terduga. Hal ini menjadikan mereka sering dipandang sebagai sosok yang berada dalam lindungan keberuntungan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kanal YouTube Njowo Rato, terdapat tujuh weton istimewa yang disebut memiliki keberuntungan besar serta kesuksesan berkat aura Bintang Bejo menurut Primbon Jawa.

1. Minggu Wage Minggu Wage merupakan perpaduan hari dan pasaran yang diyakini memiliki neptu tersendiri dalam perhitungan Jawa tradisional.

Mereka yang terlahir pada kombinasi hari ini umumnya dikenal sebagai pribadi yang tangguh dan sangat teliti dalam mengambil segala keputusan.

Kepiawaian mengelola keuangan dan investasi menjadi ciri khas pemilik Minggu Wage, sehingga mereka sering kali mencapai kesejahteraan finansial dalam perjalanan hidup.

Kepekaan terhadap peluang menjadi salah satu kekuatan utama pemilik hari kelahiran ini yang memungkinkan aliran rejeki selalu lancar menghampiri.

Sistem kepercayaan masyarakat Jawa menganggap hari lahir ini tidak hanya mendatangkan kelancaran dalam rejeki, tetapi juga dalam membangun relasi dengan berbagai pihak.