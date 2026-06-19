Dikelilingi Aura Bintang Bejo, 7 Weton Istimewa Ini Hidupnya Penuh Keberuntungan dalam Hal Apapun

Ilustrasi Kebanjiran Keberuntungan (Freepik)
JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dianggap memiliki tingkat keberuntungan yang tinggi karena dinaungi oleh apa yang disebut sebagai “Bintang Bejo”. Aura ini diyakini membawa pengaruh positif sejak seseorang dilahirkan.
Pemilik weton tersebut dipercaya lebih mudah dalam menjalani berbagai urusan hidup, karena seolah-olah selalu mendapatkan kemudahan dalam mencapai tujuan. Kondisi ini membuat langkah mereka kerap berjalan lancar dan penuh peluang baik.
Selain dalam aspek materi, keberuntungan yang dimiliki juga dikaitkan dengan kemudahan dalam membangun relasi sosial, perkembangan karier yang cepat, serta datangnya kesempatan-kesempatan penting secara tak terduga. Hal ini menjadikan mereka sering dipandang sebagai sosok yang berada dalam lindungan keberuntungan.
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kanal YouTube Njowo Rato, terdapat tujuh weton istimewa yang disebut memiliki keberuntungan besar serta kesuksesan berkat aura Bintang Bejo menurut Primbon Jawa.
Minggu Wage merupakan perpaduan hari dan pasaran yang diyakini memiliki neptu tersendiri dalam perhitungan Jawa tradisional.
Mereka yang terlahir pada kombinasi hari ini umumnya dikenal sebagai pribadi yang tangguh dan sangat teliti dalam mengambil segala keputusan.
Kepiawaian mengelola keuangan dan investasi menjadi ciri khas pemilik Minggu Wage, sehingga mereka sering kali mencapai kesejahteraan finansial dalam perjalanan hidup.
Kepekaan terhadap peluang menjadi salah satu kekuatan utama pemilik hari kelahiran ini yang memungkinkan aliran rejeki selalu lancar menghampiri.
Sistem kepercayaan masyarakat Jawa menganggap hari lahir ini tidak hanya mendatangkan kelancaran dalam rejeki, tetapi juga dalam membangun relasi dengan berbagai pihak.
Hubungan sosial yang terjalin baik ini semakin mendukung kemapanan mereka dalam dunia profesional maupun bisnis yang digeluti.
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa