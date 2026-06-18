Ramalan Zodiak Capricorn 18 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik)
JawaPos.com - Keluarga dan teman-temannya tinggal jauh, mungkin akan menghubungi zodiak capricorn kembali hari ini. Pada bidang sosial, hari ini akan menjadi hari yang sibuk bagi capricorn.
Jaga kebersihan rumah, karena mungkin akan ada kunjungan beberapa tamu tak terduga. Sebagai balasan atas keramahan dan kebaikan capricorn, capricorn mungkin mendapatkan kesempatan untuk berlibur.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Kamis, 18 Juni 2026.
Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Jangan sampai capricorn memperburuk suasana hati pasangan dari yang seharusnya. Terkait karir, kemampuan komunikasi yang luar biasa akan membuat capricorn bersinar di kantor.
Sementara itu, keluarkan aura positif yang dirasakan dari dalam, karena hal itu pasti akan terpancar kepada orang-orang di sekitar. Terkait keuangan, saat ini tepat bagi capricorn untuk menjalin kontak yang menghasilkan keuntungan finansial.
Cinta Capricorn
Hari ini, capricorn perlu berhati-hati terhadap kemungkinan perselingkuhan setelah pertengkaran yang mungkin terjadi dengan pasangan. Capricorn dapat menghindari hal ini jika memperhatikan ucapan.
Tetapi, capricorn mungkin perlu waspada jika pasangan sedang dalam suasana hati yang buruk. Jangan memperburuk keadaan dari yang seharusnya. Bersikaplah lembut dan penuh perhatian agar capricorn melewati hari ini dengan mudah.
Karir Capricorn
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