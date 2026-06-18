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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 18 Juni 2026 | 13.15 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 18 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak Taurus cenderung berpikir merulakan satu-satunya orang yang lahir di bawah bintang keberuntungan. Cobalah untuk mempercayai orang-orang yang dicintai, karena mereka mungkin tidak senang harus berurusan dengan kecemasan Taurus. 

Jangan lupa bahwa mereka juga tahu bagaimana membela diri. Mereka juga harus beradaptasi dengan dunia tempat tinggal saat ini. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Kamis, 18 Juni 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Seseorang yang sangat spesial akan semakin dekat dengan zodiak Taurus. Terkait karir, wawancara pekerjaan baru pada hari ini akan berjalan lancar dan Taurus akan memberikan kesan yang baik.

Sementara itu, manfaatkan energi dan kepercayaan diri yang tinggi untuk melakukan latihan ekstra hari ini. Terkait keuangan, saat ini baik untuk melakukan pembelian atau penjualan properti setelah Taurus sempat mempertimbangkannya.

Cinta Taurus 

Hari ini menyenangkan, karena seseorang yang sangat spesial akan semakin dekat. Hubungan asmara Taurus mungkin akan berkembang menjadi lebih serius. Ini akan memberi momen-momen kebahagiaan. 

Namun, akan lebih baik bagi Taurus untuk tidak membiarkan perasaan tidak aman memengaruhi hubungan ini. Oleh karena itu, berhati-hatilah dan jangan biarkan hal itu memengaruhi hubunganmu.

Karir Taurus

Editor: Candra Mega Sari
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