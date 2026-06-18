Ramalan Zodiak Gemini 18 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak Gemini adalah orang yang eksentrik. Namun, Gemini juga merasa perlu dicintai dan mendapatkan persetujuan dari orang-orang di sekitar. Tidak selalu mudah untuk berpikir berbeda dari orang lain.

Agar diterima, Gemini harus membantu mereka memahami diri sendiri. Cobalah untuk mengungkapkan ide dan pendapat dengan cara yang lebih realistis. Gemini tidak bisa hidup tidak selaras sepanjang waktu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Kamis, 18 Juni 2026.



Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak Gemini harus fokus pada hubungan asmara saat ini daripada memikirkan orang lain. Terkait karir, Gemini berada dalam kondisi yang positif di tempat kerja karena Gemini mampu memberikan hasil terbaik.

Sementara itu, pertahankan fokus pada gambaran besar dan nikmatilah aspek positif dalam hidup. Terkait keuangan, masalah baru-baru ini mengenai hambatan transaksi tanah atau investasi properti akan segera terselesaikan.

Cinta Gemini

Cobalah fokus pada hubungan saat ini daripada memikirkan orang lain. Pasangan akan menderita jika Gemini terus-menerus membandingkannya dengan orang lain. Semua memiliki kekurangan dan membuat kesalahan. Pada kenyataannya, Gemini hanya membutuhkan pasangan yang penuh kasih.

Karir Gemini