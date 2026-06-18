Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 18 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak Sagitarius mungkin merasakan dorongan kuat untuk berpartisipasi dalam kegiatan amal hari ini. Sagitarius akan mendapatkan ketenangan pikiran dan kasih sayang dari orang-orang terdekat.



Hal ini akan mengisi hidup Sagitarius dengan lebih banyak semangat dan energi positif. Cobalah berpartisipasi dalam komunikasi dengan orang-orang terkasih untuk mendapatkan lebih banyak energi positif.



Cobalah bersikap welas asih terhadap orang lain, karena hal itu akan mengembangkan karakter Sagitarius. Hal-hal baik akan datang ke dalam hidup Sagitarius di masa depan.



Keluarga dan teman-temannya tinggal jauh, mungkin akan menghubungi zodiak Capricorn kembali hari ini. Pada bidang sosial, hari ini akan menjadi hari yang sibuk bagi Capricorn.



Jaga kebersihan rumah, karena mungkin akan ada kunjungan beberapa tamu tak terduga. Sebagai balasan atas keramahan dan kebaikan Capricorn, Capricorn mungkin mendapatkan kesempatan untuk berlibur.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Kamis, 18 Juni 2026.

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Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Pertengkaran dan kesalahpahaman dengan pasangan mungkin membuat zodiak Sagitarius merasa sedih hari ini. Terkait karir, Sagitarius mampu menyelesaikan semua tugas dengan baik dan memenuhi harapan atasan.



Sementara itu, ingatlah akan semua kualitas luar biasa yang Sagitarius miliki, karena harga diri yang baik akan memancarkan aura sehat pada kulit. Pada ranah keuangan, transaksi properti yang melibatkan tanah atau properti akan memberi keuntungan yang berkali-kali lipat di masa mendatang.