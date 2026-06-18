Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 18 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (Freepik)
JawaPos.com - Kondisi keuangan zodiak Gemini mungkin akan berantakan hari ini. Uang keluar dari rekening bank lebih cepat daripada yang masuk. Cobalah mengatur keuangan dengan cermat, atau Gemini akan mengalami masalah yang serius.
Cobalah untuk meminimalkan pengeluaran sebisa mungkin. Belanjakanlah uang untuk kebutuhan pokok untuk keluar dari situasi ini.
Perubahan suasana hati zodiak Cancer mungkin meningkat. Ini bukanlah hari yang baik untuk berdebat dengan orang lain, terutama dengan orang yang berwenang. Kemungkinan besar, mereka akan menghalangi jalan Cancer menuju kesuksesan.
Cobalah bersikap ramah dan bersahabat dengan orang-orang di tempat kerja untuk menghindari situasi yang sulit. Fase ini akan berlalu, dan Cancer mungkin dapat menyelesaikan pekerjaan selama periode yang lebih menguntungkan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Kamis, 18 Juni 2026.
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Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak Gemini harus fokus pada hubungan asmara saat ini daripada memikirkan orang lain. Terkait karir, Gemini berada dalam kondisi yang positif di tempat kerja karena Gemini mampu memberikan hasil terbaik.
Sementara itu, pertahankan fokus pada gambaran besar dan nikmatilah aspek positif dalam hidup. Terkait keuangan, masalah baru-baru ini mengenai hambatan transaksi tanah atau investasi properti akan segera terselesaikan.
Cinta Gemini
Cobalah fokus pada hubungan saat ini daripada memikirkan orang lain. Pasangan akan menderita jika Gemini terus-menerus membandingkannya dengan orang lain. Semua memiliki kekurangan dan membuat kesalahan. Pada kenyataannya, Gemini hanya membutuhkan pasangan yang penuh kasih.
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