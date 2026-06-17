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Rabbany Wanadriani
Kamis, 18 Juni 2026 | 03.03 WIB

Hobi Tebar Pesona, 5 Zodiak Pria Ini Dicap Playboy

Ilustrasi zodiak pria playboy./Pexels by ALTEREDSNAPS - Image

Ilustrasi zodiak pria playboy./Pexels by ALTEREDSNAPS

JawaPos.com – Istilah playboy sering digunakan untuk menggambarkan pria yang memiliki pesona kuat, karisma tinggi, dan kemampuan menarik perhatian banyak wanita.

Sosok dengan karakter ini umumnya dikenal mudah beradaptasi dalam pergaulan, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, serta pandai membangun komunikasi yang membuat lawan jenis merasa tertarik.

Mereka juga kerap dikaitkan dengan sifat gemar merayu, senang mencari perhatian, dan menikmati proses menjalin kedekatan dengan berbagai orang.

Menurut ulasan yang dilansir dari City Magazine, terdapat lima zodiak pria yang sering dianggap memiliki karakter playboy. Berikut daftar zodiak tersebut beserta alasan yang melatarbelakangi anggapan tersebut.

1. Leo

Pria Leo adalah pemimpin sejati, penuh percaya diri, yang suka menempatkan diri di pusat perhatian.

Kepribadian mereka yang magnetis menarik orang lain.

Mereka penuh gairah yang tahu cara mengejutkan calon pasangan dengan energi yang meledak-ledak.

2. Gemini

Pria Gemini adalah pembicara dan komunikator yang hebat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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