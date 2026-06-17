Setelah 17 Juni 2026, Hidup 3 Zodiak Ini Berbalik Arah: Saat Beban Mereda dan Peluang Mulai Terbuka

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, ada masa ketika hidup terasa begitu padat dengan tanggung jawab, tekanan pekerjaan, hingga rutinitas yang menguras energi.

Namun dalam astrologi, setiap fase memiliki siklusnya sendiri.

Setelah periode yang melelahkan, selalu ada peluang untuk menemukan kembali keseimbangan dan semangat baru.

Pada 17 Juni 2026, terbentuk aspek astrologi Venus trigon Neptunus yang dikenal membawa energi lembut, intuitif, dan menenangkan.

Transit ini mendorong seseorang untuk lebih menghargai kebutuhan emosional, memperhatikan kesehatan mental, serta membuka ruang bagi inspirasi dan harapan baru.

Energi Venus yang harmonis dengan Neptunus juga membantu banyak orang melihat situasi dari sudut pandang yang lebih positif.

Apa yang sebelumnya terasa berat perlahan menjadi lebih ringan, sementara peluang yang sempat tertutup mulai menunjukkan titik terang.

Menurut pembacaan astrologi, ada 3 zodiak yang diperkirakan merasakan dampak paling signifikan dari transit ini diulas dari Yourtango.com.

Mereka berpotensi memasuki fase yang lebih baik, baik dari sisi emosional, kreativitas, maupun kualitas hidup secara keseluruhan.