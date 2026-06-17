Setelah 17 Juni 2026, Hidup 3 Zodiak Ini Berbalik Arah: Saat Beban Mereda dan Peluang Mulai Terbuka

Ilustrasi Peluang Mulai Terbuka (magnific)
JawaPos.com - Bagi sebagian orang, ada masa ketika hidup terasa begitu padat dengan tanggung jawab, tekanan pekerjaan, hingga rutinitas yang menguras energi.
Namun dalam astrologi, setiap fase memiliki siklusnya sendiri.
Setelah periode yang melelahkan, selalu ada peluang untuk menemukan kembali keseimbangan dan semangat baru.
Pada 17 Juni 2026, terbentuk aspek astrologi Venus trigon Neptunus yang dikenal membawa energi lembut, intuitif, dan menenangkan.
Transit ini mendorong seseorang untuk lebih menghargai kebutuhan emosional, memperhatikan kesehatan mental, serta membuka ruang bagi inspirasi dan harapan baru.
Energi Venus yang harmonis dengan Neptunus juga membantu banyak orang melihat situasi dari sudut pandang yang lebih positif.
Apa yang sebelumnya terasa berat perlahan menjadi lebih ringan, sementara peluang yang sempat tertutup mulai menunjukkan titik terang.
Menurut pembacaan astrologi, ada 3 zodiak yang diperkirakan merasakan dampak paling signifikan dari transit ini diulas dari Yourtango.com.
Mereka berpotensi memasuki fase yang lebih baik, baik dari sisi emosional, kreativitas, maupun kualitas hidup secara keseluruhan.
1. Libra
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
Prediksi Skor Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Team Melli Diterpa Gejolak Geopolitik Tapi Punya Kans Menang
Prediksi Skor Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia 2026: La Celeste Dijagokan Menang!