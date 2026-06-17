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Leni Setya Wati
Rabu, 17 Juni 2026 | 20.28 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Kamis, 18 Juni 2026: Keberuntungan Mengalir, Karier Bersinar, dan Hubungan Makin Harmonis

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini menjadi salah satu hari yang cukup menjanjikan bagi Aquarius.

Posisi Jupiter dan Venus di rumah ke-6 yang berkaitan dengan kesehatan, rutinitas, dan pekerjaan sehari-hari membawa energi positif dalam produktivitas serta kesejahteraan fisik.

Sementara itu, Bulan yang berada di rumah ke-7 memperkuat hubungan, kerja sama, dan kemitraan.

Kombinasi ini menciptakan suasana yang harmonis dalam kehidupan pribadi maupun profesional.

Berbagai masalah yang sebelumnya mengganggu perlahan mulai menemukan jalan keluar, sementara keberuntungan tampak berpihak kepada Anda sepanjang hari.

Simak ramalan lengkap zodiak Aquarius pada Kamis, 18 Juni 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Asmara Aquarius

Dalam urusan cinta, Aquarius yang masih lajang disarankan untuk tidak terlalu memaksakan diri dalam mencari pasangan.

Saat ini ada beberapa aspek kehidupan lain yang membutuhkan perhatian lebih besar dibandingkan urusan asmara.

Editor: Hanny Suwindari
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