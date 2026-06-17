Ramalan Zodiak Capricorn Besok Kamis, 18 Juni 2026: Peluang Karier Terbuka, Kendalikan Emosi dalam Hubungan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini menjadi waktu yang cukup penting bagi Capricorn untuk lebih jujur terhadap diri sendiri maupun orang-orang terdekat.

Posisi Jupiter dan Venus di rumah ke-7 membawa pengaruh positif dalam hubungan, kerja sama, dan kemitraan.

Sementara itu, Bulan yang berada di rumah ke-8 dalam tanda Leo mendorong Anda untuk mengungkapkan perasaan terdalam dengan lebih berani.

Energi astrologi hari ini membuat Capricorn cenderung lebih terbuka terhadap hal-hal yang selama ini disimpan sendiri.

Namun di sisi lain, stres dan kecemasan juga berpotensi meningkat jika Anda terlalu banyak memendam masalah.

Seperti dilansir dari laman Astrotalk, berikut ini adalah ramalan zodiak Capricorn secara lebih lengkap pada Kamis, 18 Juni 2026.

Asmara Capricorn

Dalam urusan cinta, Capricorn perlu mengendalikan emosi dengan baik. Ada kemungkinan muncul perbedaan pendapat atau pertengkaran yang cukup besar dengan pasangan.