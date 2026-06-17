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Leni Setya Wati
Rabu, 17 Juni 2026 | 19.22 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius Besok Kamis, 18 Juni 2026: Romansa Menghangat, Perjalanan Impian Mulai Terwujud

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini menjadi waktu yang penuh optimisme bagi Sagitarius. Posisi Bulan di rumah ke-9 memperkuat keinginan untuk menjelajahi hal-hal baru, memperluas wawasan, dan merencanakan perjalanan yang bermakna.

Sementara itu, Venus dan Jupiter yang berada di rumah ke-8 membawa energi positif terkait transformasi pribadi, sumber daya bersama, dan dukungan finansial.

Kombinasi ini membuat Sagitarius tampil lebih percaya diri dan memiliki kekuatan batin yang kokoh.

Anda mampu menghadapi berbagai tantangan dengan sikap optimis serta keyakinan bahwa segala sesuatu akan berjalan menuju arah yang lebih baik.

Dilansir dari laman Astrotalk, inilah ramalan selengkapnya untuk zodiak Sagitarius di hari Kamis, 18 Juni 2026.

Asmara Sagitarius

Dalam urusan cinta, Sagitarius sedang menikmati hubungan yang hangat dan penuh kedekatan emosional.

Bagi yang telah memiliki pasangan, Anda akan merasakan betapa dalam dan tulusnya hubungan yang telah dibangun selama ini.

Pasangan Anda memahami kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki, dan keduanya sama-sama berusaha menjaga keharmonisan hubungan.

Editor: Hanny Suwindari
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