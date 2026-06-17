Ramalan Zodiak Libra Besok Kamis, 18 Juni 2026: Peluang Karier Terbuka, Jaringan Pertemanan Semakin Luas

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini menjadi waktu yang cukup menjanjikan bagi Libra. Posisi Jupiter dan Venus di rumah ke-10 memberikan dorongan kuat pada karier, reputasi, dan pencapaian profesional.

Sementara itu, Bulan yang berada di rumah ke-11 dalam tanda Leo memperkuat hubungan sosial, kerja sama tim, dan jaringan pertemanan.

Kombinasi energi ini membuat Libra lebih mudah mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitar.

Baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi, hubungan yang terjalin hari ini berpotensi membawa manfaat besar untuk masa depan.

Berikut adalah ramalan zodiak Libra selengkapnya seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Asmara Libra

Dalam urusan cinta, Libra akan merasakan berbagai emosi yang cukup intens. Di satu sisi, ada kebahagiaan yang membuat hati terasa ringan, tetapi di sisi lain, Anda juga mungkin menghadapi perasaan yang lebih sensitif dari biasanya.

Bagi Libra yang masih lajang, ini menjadi waktu yang tepat untuk kembali membuka hati. Jika ada seseorang yang selama ini menarik perhatian Anda, jangan ragu untuk mengambil langkah pertama dan memulai percakapan.