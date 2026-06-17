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Leni Setya Wati
Rabu, 17 Juni 2026 | 18.21 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Kamis, 18 Juni 2026: Pesona Memancar, Karier Menanjak, dan Saatnya Menemukan Hobi Baru

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini menjadi salah satu momen terbaik bagi Leo untuk tampil percaya diri.

Posisi Jupiter dan Venus di rumah ke-12 memberikan intuisi yang kuat, sementara Bulan yang berada di rumah pertama membuat pesona alami Anda semakin bersinar.

Aura positif yang terpancar dari diri Anda akan menarik perhatian banyak orang, terutama dalam urusan pergaulan dan percintaan.

Selain itu, kondisi fisik yang prima membuat hari ini sangat cocok untuk melakukan berbagai aktivitas produktif maupun olahraga.

Di sisi profesional, ide-ide kreatif yang selama ini tersimpan berpotensi mendapatkan apresiasi jika disampaikan dengan baik kepada rekan kerja atau atasan.

Berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Kamis, 18 Juni 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Asmara Leo

Dalam urusan cinta, Leo perlu mengingat satu hal penting: jangan sampai kehilangan jati diri saat menjalin hubungan.

Belakangan ini, Anda mungkin terlalu fokus pada pasangan hingga lupa meluangkan waktu untuk diri sendiri.

Editor: Hanny Suwindari
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