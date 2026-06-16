Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Rabu 17 Juni 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Posisi Berapa?

JawaPos.com - Ramalan zodiak Rabu, 17 Juni 2026 diprediksi menjadi hari yang menarik bagi seluruh zodiak. Pergerakan planet Jupiter, Venus, dan Bulan menciptakan energi keberuntungan yang berbeda-beda untuk setiap tanda astrologi.

Ada zodiak yang diprediksi menikmati peluang besar dalam karier dan keuangan, sementara yang lain mendapatkan keberuntungan melalui hubungan, kesehatan, atau pengembangan diri.

Meski setiap zodiak memiliki kesempatan baik masing-masing, beberapa tanda bintang diperkirakan akan merasakan dampak positif yang lebih kuat dibandingkan yang lain.

Keberuntungan ini dilihat dari posisi rumah astrologi yang ditempati Jupiter sebagai planet ekspansi dan keberuntungan, Venus sebagai simbol cinta dan harmoni, serta Bulan yang memengaruhi emosi dan intuisi.

Dilansir dari Astro Talk, berikut urutan 12 zodiak paling beruntung untuk Rabu, 17 Juni 2026.

1. Cancer

Cancer menjadi zodiak paling beruntung besok. Kehadiran Jupiter, Venus, dan Bulan di rumah pertama membuat aura positif, pesona pribadi, dan kepercayaan diri meningkat drastis.

Banyak peluang datang karena orang lain melihat kualitas dan kemampuan yang dimiliki Cancer. Karier, percintaan, hingga keuangan sama-sama mendapatkan dukungan positif.

2. Aquarius