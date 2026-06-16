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Rabbany Wanadriani
Selasa, 16 Juni 2026 | 20.39 WIB

Jadi Ladang Cuan, 7 Zodiak Ini Bakal Sukses Jika Berbisnis di Bidang Kuliner

Ilustrasi zodiak yang sukses besar (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak yang sukses besar (Magnific)

JawaPos.com – Kesuksesan sebuah restoran tidak hanya ditentukan oleh makanan yang disajikan, tetapi juga oleh berbagai faktor pendukung lainnya.

Di industri kuliner yang sangat kompetitif saat ini, diperlukan beragam keterampilan seperti kepemimpinan, kreativitas, kecerdasan bisnis, hingga kemampuan berinteraksi dengan pelanggan.

Menariknya, dalam astrologi disebutkan bahwa ada beberapa zodiak yang dinilai lebih cocok untuk terjun dan sukses di dunia kuliner, termasuk dalam mengelola restoran.

Mengutip Times of India, berikut tujuh zodiak yang dipercaya berpotensi berhasil di bidang kuliner dan memiliki peluang usaha yang menguntungkan. Apakah kamu termasuk salah satunya?

1. Taurus

Taurus menyukai kemewahan, kenyamanan, dan makanan enak.

Mereka diperintah oleh Venus dan menyukai makanan enak serta selera yang baik.

Dengan kesabaran, ketekunan, dan pendekatan praktis, mereka dapat membangun tempat makan yang sukses dan stabil. 

Taurus juga sangat selektif dalam hal suasana dan kepuasan pelanggan.

2. Leo

Editor: Setyo Adi Nugroho
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