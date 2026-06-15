Top 10 Weton yang Dipercaya Memiliki Garis Tangan Orang Kaya dan Jalan Hidup Penuh Kemakmuran

Ilustrasi weton kaya raya (Magnific)
JawaPos.com - Pembahasan mengenai weton dan rezeki selalu menarik perhatian banyak orang.
Dalam tradisi Jawa, weton dipercaya menjadi salah satu cara untuk membaca potensi karakter, keberuntungan, hingga perjalanan hidup seseorang.
Meski tidak dapat dijadikan patokan mutlak, Primbon Jawa masih menjadi warisan budaya yang terus dipelajari dan dipercaya oleh sebagian masyarakat hingga saat ini.
Menurut berbagai penafsiran Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang sering dikaitkan dengan keberuntungan besar dalam urusan ekonomi, karier, dan kehidupan sosial.
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Pemilik weton-weton ini dipercaya memiliki karakter yang mendukung kesuksesan, seperti pekerja keras, cerdas melihat peluang, pandai mengelola keuangan, hingga mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain.
Keberhasilan tentu tidak hanya ditentukan oleh weton. Kerja keras, doa, disiplin, dan kemampuan memanfaatkan peluang tetap menjadi kunci utama dalam meraih kehidupan yang sejahtera.
Dilansir dari kanal YouTube Cermin Diri, inilah sepuluh weton yang sering disebut memiliki garis tangan orang kaya dan jalan hidup yang penuh kemakmuran.
1. Rabu Pahing
Rabu Pahing memiliki neptu 16 yang tergolong tinggi dalam perhitungan Primbon Jawa.
Weton ini dikenal memiliki semangat juang luar biasa dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan.
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