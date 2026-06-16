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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 16 Juni 2026 | 11.15 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 16 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak Sagitarius merasa sesak, sehingga keinginan akan kebebasan dan kemandirian, kemungkinan akan semakin meningkat. Hal ini mungkin membuat Sagitarius gelisah, tetapi hal ini akan membantu Sagitarius merasa lebih baik. 

Sagitarius harus menggunakan ini secara positif untuk memotivasi diri sendiri dan melakukan semua perbaikan. Penting untuk mendengarkan intuisi, daripada hanya langsung mengambil kesimpulan.

Hari ini akan menjadi hari yang baik bagi zodiak Capricorn. Hal ini karena Capricorn akan mampu melaksanakan tugas-tugas dengan sempurna dan teliti. Ini akan memberi Capricorn pujian dari atasan di tempat kerja. 

Namun, berhati-hatilah terhadap persaingan, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Tuduhan palsu mungkin dilontarkan oleh saingan, jadi berhati-hatilah dalam berbagi terlalu banyak informasi dengan siapa pun.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Selasa, 16 Juni 2026.


Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius perlu bersikap skeptis terhadap siapa pun yang mencoba memisahkan Sagitarius dan pasangan. Terkait karir, jadilah lebih gigih dalam mengerjakan proyek agar dapat mencapai kemajuan sesuai harapan.

Sementara itu, luangkan waktu menyendiri untuk mencapai ketenangan dan kedamaian mental hari ini. Pada ranah keuangan, transaksi properti yang melibatkan tanah atau properti akan memberi keuntungan yang berkali-kali lipat di masa mendatang.

Cinta Sagitarius

Hari ini, cobalah skeptis terhadap siapa pun yang tampaknya mencoba memisahkan Sagitarius dan pasangan. Orang ini mungkin tidak memiliki niat baik, dan pengaruhnya terhadap hubungan Sagitarius harus diminimalkan. Bicaralah langsung dan berkomunikasilah dengan pasangan agar kalian berdua mendapatkan kejelasan.

Editor: Candra Mega Sari
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