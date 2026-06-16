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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 16 Juni 2026 | 11.00 WIB

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 16 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak Leo mungkin merasa sedikit tegang dan murung. Hindari terlibat dalam konflik atau pertengkaran hari ini. Jauhi pertengkaran dan frustrasi, karena masa-masa ketidakharmonisan ini bersifat sementara. 

Peran Leo hari ini adalah untuk tetap tenang dan tidak memulai pertengkaran, karena ini hanya akan membawa kesedihan bagi Leo sendiri dan orang lain.

Zodiak Virgo mungkin merasa gelisah dan tidak sabar. Jangan bertindak secara tidak pantas, karena kemungkinan besar kemampuan diplomasi Virgo akan diuji hari ini. 

Pastikan Virgo menetapkan batasan dengan orang-orang yang tampaknya melanggar batasan dengan menggunakan kemampuan komunikasi. Alih-alih merasa jengkel dan bertindak agresif, pertahankan pendirian dan sampaikan pesanmu dengan diplomasi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Selasa, 16 Juni 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak Leo mungkin merasa siap untuk mengakhiri hubungan asmara yang dianggap tidak sehat dan tidak produktif. Terkait karir, Leo dapat menyelesaikan urusan birokrasi tanpa hambatan dan prospek bisnis Leo akan lebih cerah hari ini.

Sementara itu, lakukan meditasi atau beberapa teknik pernapasan dalam untuk menenangkan pikiran Leo yang tengah mudah teralihkan. Terkait keuangan, kasus hukum yang berkaitan dengan masalah properti atau sengketa yang panjang akan segera terselesaikan.

Cinta Leo

Hari ini, Leo mungkin merasa siap untuk mengakhiri hubungan asmara yang baru-baru ini dianggap tidak sehat, tidak memuaskan, atau tidak produktif. 

Editor: Candra Mega Sari
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