Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Senin, 15 Juni 2026 | 21.14 WIB

3 Weton di Tahun 2026 yang Hidupnya Penuh Keberuntungan, Rezeki dan Derajat Keluarganya Naik Tinggi

diramalkan punya keberuntungan besar di bulan Juni 2026. (dok: magnific) - Image

diramalkan punya keberuntungan besar di bulan Juni 2026. (dok: magnific)

JawaPos.com - Keberuntungan di tahun 2026 dikatakan akan membawakan sejumlah hal besar bagi sebagian orang.

Menurut perhitungan primbon, ada segelintir orang yang hidupnya membaik karena apa yang diperoleh di tahun ini.

Keberuntungan dikatakan membuat banyak jalan dan hal dalam hidup berjalan dengan baik sehingga memberikan banyak keuntungan bagi orang-orang yang terpilih.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang di tahun 2026 diramalkan hidupnya penuh keberuntungan saat rezeki dan derajat keluarga naik tinggi.

1. Weton Senin Wage

Dalam kepercayaan primbon, weton Senin Wage diyakini memiliki watak yang sensitif dan menjunjung harga diri.

Kerap kali apa yang berkaitan dengan kehormatan diri maupun keluarga begitu diperjuangkan dengan sepenuh hati.

Dalam perhitungan primbon, tahun 2026 ini akan jadi tahun baik sebab hidup mereka dikatakan dekat dengan keberuntungan.

Mereka dimungkinkan bisa menaikan derajat kehormatan diri dan keluarganya melalui serangkaian kesempatan yang datang.

2. Weton Selasa Legi 

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
5 Zodiak Ini Punya Bakat Menjadi Pengusaha Sukses, Rezeki dan Keberuntungan Bakal Selalu Menyelimuti - Image
Zodiak

5 Zodiak Ini Punya Bakat Menjadi Pengusaha Sukses, Rezeki dan Keberuntungan Bakal Selalu Menyelimuti

Senin, 15 Juni 2026 | 22.09 WIB

4 Zodiak Ini Bakal Dilimpahi Keberuntungan Minggu Depan, Finansial Mulai Bertumbuh! - Image
Zodiak

4 Zodiak Ini Bakal Dilimpahi Keberuntungan Minggu Depan, Finansial Mulai Bertumbuh!

Senin, 15 Juni 2026 | 18.39 WIB

5 Shio Ini Diprediksi Menerima Keberuntungan, Soal Keuangan Bakal Selesai dalam Waktu Dekat - Image
Zodiak

5 Shio Ini Diprediksi Menerima Keberuntungan, Soal Keuangan Bakal Selesai dalam Waktu Dekat

Senin, 15 Juni 2026 | 18.36 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

4

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

6

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia

8

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

9

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore