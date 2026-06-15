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Rabbany Wanadriani
Senin, 15 Juni 2026 | 22.07 WIB

Kecerdasannya Tak Perlu Diragukan, 4 Zodiak Ini Punya Otak yang Cemerlang

ilustrasi zodiak yang punya otak cerdas. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak yang punya otak cerdas. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam pandangan astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki tingkat kecerdasan yang menonjol dengan cara yang tidak selalu terlihat secara langsung.

Mereka mungkin tidak sering menunjukkan kemampuan tersebut kepada orang lain, tetapi memiliki pola pikir yang tajam dan cara berpikir yang unik.

Kemampuan untuk menganalisis situasi secara mendalam, menemukan solusi dengan cepat, serta melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda menjadi salah satu keunggulan mereka.

Karena itulah, sejumlah zodiak kerap dianggap memiliki kecerdasan tersembunyi yang membuat mereka tampak seperti sosok jenius di balik sikap yang sederhana.

Mengutip My Inner Creative, berikut empat zodiak yang dikenal memiliki kecerdasan luar biasa meski sering kali tidak terlalu menonjolkannya.

1. Aquarius

Aquarius dikenal karena pemikiran futuristik. Mereka melihat kemungkinan yang tidak bisa dilihat orang lain.

Kecerdasan mereka terletak pada kemampuan menganalisis ide-ide kompleks dan menciptakan solusi inovatif.

Ide-ide mereka sering kali tampak tidak biasa pada awalnya, tetapi kemudian terbukti inovatif.

Namun, Aquarius terkadang bisa disalahpahami. Mereka lebih suka berpikir secara global daripada berfokus pada hal-hal sehari-hari.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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