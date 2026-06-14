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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 14 Juni 2026 | 15.09 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 14 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Freepik)

JawaPos.com - Kehidupan profesional zodiak sagitarius akan sukses. Inilah saatnya untuk menunjukkan profesionalitasmu kepada atasan.

Jika bertekad, sagitarius akan dengan mudah mendapatkan pengakuan. Ide-ide yang muncul mungkin menjadi pintu gerbang untuk lebih banyak peluang baru.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Minggu, 14 Juni 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius mungkin sedang mempertimbangkan untuk membawa hubungan saat ini menuju tahap yang lebih serius. Terkait karir, masalah kecil dan tak terduga mungkin muncul dan cukup membuat sagitarius frustrasi.

Sementara itu, berhati-hatilah karena stres yang berlebihan mungkin membuat sagitarius mengalami sakit kepala. Pada ranah keuangan, pertimbangkan setiap tawaran kemitraan atau transaksi dengan cermat sebelum menandatangani dokumen apa pun.

Cinta Sagitarius

Hari ini, sagitarius mungkin mempertimbangkan untuk membawa hubungan romantis saat ini ke tahap selanjutnya. Bisa jadi, sagitarius sudah lama terlibat dengan pasangan dan ingin membawanya ke jenjang lebih serius. Dengarkan kata hatimu dan tetaplah teguh, karena sagitarius akan membuat komitmen jangka panjang.

Karir Sagitarius

Hari ini mungkin cukup membuat frustrasi di tempat kerja, karena masalah kecil namun tak terduga muncul berulang kali. Komputer sagitarius mungkin macet atau terjadi pemadaman listrik, dan semuanya akan menghambat pekerjaan. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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