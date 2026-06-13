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Leni Setya Wati
Sabtu, 13 Juni 2026 | 17.34 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Minggu, 14 Juni 2026: Karier Bersinar, Peluang Besar Menanti di Depan Mata

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini menjadi salah satu momen yang cukup menjanjikan bagi Leo. Pengaruh konjungsi Jupiter dan Venus berada di rumah ke-10, sektor yang berkaitan dengan karier, reputasi, serta pencapaian profesional.

Sementara itu, Bulan bergerak melalui rumah ke-9 yang identik dengan perjalanan jauh, pendidikan, dan wawasan baru.

Kombinasi energi astrologi ini membuat Leo lebih optimistis dalam memandang masa depan.

Jika Anda sedang merencanakan perjalanan jarak jauh atau bahkan liburan ke luar negeri, hari ini merupakan waktu yang tepat untuk mulai menyusun rencana tersebut.

Di sisi lain, keberadaan planet-planet menguntungkan di sektor karier memberikan peluang untuk mendapatkan pengakuan atas kerja keras yang selama ini dilakukan.

Meski berbagai aspek kehidupan terlihat positif, jangan lupa untuk tetap memperhatikan kesehatan, terutama bagian tubuh bawah agar aktivitas harian tetap berjalan lancar.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ini adalah ramalan zodiak Leo mulai dari cinta, kesehatan, emosi, hingga perjalanan.

Asmara Leo

Dalam urusan cinta, Leo tidak perlu berusaha terlalu keras untuk membuktikan perasaannya. Sikap penuh kasih sayang, perhatian, dan ketulusan yang Anda tunjukkan sudah cukup membuat pasangan merasa dicintai dan dihargai.

Ingatlah bahwa hubungan yang sehat tidak selalu diukur dari hadiah mahal atau kemewahan, melainkan dari kehadiran dan perhatian yang konsisten setiap hari.

Editor: Candra Mega Sari
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