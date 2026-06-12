3 Weton yang Bisa Jadi Kaya Raya di Tahun 2026 Meski Bukan Keturunan dari Orang Berharta Menurut Primbon

Ilustrasi Kaya raya (Freepik)
JawaPos.com - Dalam kepercayaan primbon, setiap orang punya kesempatan sama untuk meraih sukses dalam takarannya masing-masing.
Seseorang juga sangat mungkin bisa menjalani hidup dengan kemapanan finansial tertentu yang bisa didapatkan sendiri.
Orang tidak mesti bisa mencapai taraf kekayaan tertentu karena warisan, keturunan, dan lain sebagainya, melainkan bisa memiliki sejumlah harta yang diperoleh dengan usaha sendiri.
Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan bisa jadi kaya raya di tahun 2026 meski bukan keturunan dari orang berharta menurut primbon.
1. Weton Senin Pahing
Dalam kepercayaan primbon, weton Senin Pahing diyakini dikaruniai kecerdasan lebih dibandingkan orang lain.
Pada tahun 2026 ini, mereka diramalkan punya peluang besar bisa mencapai hidup mapan secara finansial.
Rezeki yang mereka peroleh dikatakan datang dari banyak jalan khususnya pada bidang-bidang yang jadi keahlian.
Selain karena kecakapan dan kerja keras, rezeki juga bisa hadir karena keberuntungan yang memang tengah berpihak pada mereka.
2. Weton Kamis Legi
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