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Leni Setya Wati
Kamis, 11 Juni 2026 | 23.14 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Jumat, 12 Juni 2026: Kreativitas Mengalir, Saatnya Menikmati Momen Bahagia

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/coolvector)

JawaPos.com - Pemilik zodiak Pisces (19 Februari – 20 Maret) mendapat pengaruh dari konjungsi Venus dan Jupiter yang berada di rumah ke-5, sementara Bulan melakukan transit di rumah ke-3.

Dalam astrologi, rumah ke-5 berkaitan dengan kreativitas, cinta, hiburan, dan ekspresi diri, sedangkan rumah ke-3 berhubungan dengan komunikasi, perjalanan singkat, serta interaksi sosial.

Kombinasi energi ini membuat Pisces lebih mudah menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana.

Perjalanan singkat, wisata, atau sekadar menikmati keindahan alam dapat memberikan ketenangan dan inspirasi yang dibutuhkan.

Hari ini juga menjadi waktu yang tepat untuk mengeksplorasi sisi kreatif melalui berbagai aktivitas yang menyenangkan.

Secara emosional, Pisces akan merasa lebih dekat dengan sisi spontan dan penuh imajinasi dalam dirinya.

Aktivitas seperti berenang, yoga, menari, melukis, atau kegiatan kreatif lainnya dapat membantu melepaskan tekanan emosional yang selama ini tersimpan.

Berikut adalah ramalan zodiak Pisces untuk hari Jumat, 12 Juni 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Asmara Pisces

Dalam urusan percintaan, Pisces yang masih lajang berpotensi tertarik pada seseorang berzodiak Sagitarius. Ketertarikan ini bisa tumbuh dari komunikasi yang menyenangkan atau kesamaan pandangan dalam beberapa hal.

Meskipun sering dianggap sulit menunjukkan perasaan, sebenarnya Pisces memiliki emosi yang sangat dalam.

Hari ini menjadi momen yang baik untuk lebih terbuka dan mengungkapkan apa yang benar-benar dirasakan. Kejujuran emosional dapat membantu membangun hubungan yang lebih dekat dan bermakna.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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