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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 11 Juni 2026 | 23.10 WIB

Siapa Zodiak Paling Beruntung Besok? Intip Ramalan Zodiak Jumat, 12 Juni 2026: Aries, Gemini, Leo, Libra, Sagitarius, atau Aquarius

Ilustrasi ramalan zodiak (Freepik)
Ilustrasi ramalan zodiak (Freepik

JawaPos.com – Pergerakan planet dan energi astrologi pada Jumat, 12 Juni 2026, diprediksi membawa keberuntungan yang berbeda-beda bagi setiap zodiak. 

Beberapa zodiak akan menikmati perkembangan positif dalam karier dan keuangan, sementara yang lain mendapatkan kabar baik dalam urusan cinta, kesehatan, maupun hubungan sosial.

Di antara Aries, Gemini, Leo, Libra, Sagitarius, dan Aquarius, ada beberapa zodiak yang diprediksi lebih menonjol dibandingkan yang lain. 

Mereka berpeluang mendapatkan kesempatan emas, kemajuan karier, hingga keberuntungan yang datang dari arah tak terduga.

Namun perlu diingat, ramalan zodiak bukanlah kepastian. Prediksi astrologi lebih tepat dijadikan sebagai motivasi dan gambaran umum untuk membantu seseorang menjalani hari dengan lebih optimistis.

Dilansir dari Astro Talk, berikut daftar zodiak yang diprediksi paling beruntung pada Jumat, 12 Juni 2026.

1. Leo: Zodiak Paling Beruntung Besok

Leo menjadi zodiak yang paling bersinar pada Jumat ini. Energi positif yang mengelilingi zodiak berlambang singa tersebut memberikan dorongan besar dalam berbagai aspek kehidupan, terutama karier dan keuangan.

Dalam dunia pekerjaan, Leo berpeluang mendapatkan pengakuan atas kerja keras yang selama ini dilakukan. 

Ide-ide kreatif yang mereka miliki lebih mudah diterima oleh atasan maupun rekan kerja. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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