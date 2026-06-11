Ramalan Zodiak Aquarius Besok Jumat, 12 Juni 2026: Peluang Karier Terbuka, Saatnya Menjaga Keseimbangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/coolvector)

JawaPos.com - Pemilik zodiak Aquarius (20 Januari – 18 Februari) berada di bawah pengaruh konjungsi Venus dan Jupiter yang menempati rumah ke-6, sementara Bulan melakukan transit di rumah ke-4 Taurus.

Dalam astrologi, rumah ke-6 berkaitan dengan rutinitas, pekerjaan, tanggung jawab, dan kebiasaan sehari-hari. Adapun rumah ke-4 berhubungan dengan keluarga, kenyamanan, serta ketenangan emosional.

Kombinasi energi ini membuat Aquarius merasa paling puas ketika mampu menyelesaikan tugas dan kewajiban tepat waktu.

Produktivitas yang baik akan memberikan rasa tenang sekaligus meningkatkan kepercayaan diri sepanjang hari.

Untuk urusan perjalanan, Aquarius disarankan mengurangi aktivitas bepergian yang tidak terlalu penting.

Hari ini, kebahagiaan lebih mudah ditemukan melalui kebersamaan dengan keluarga, sahabat, atau orang-orang terdekat dibanding melakukan perjalanan yang melelahkan.

Yuk simak ramalan zodiak Aquarius seputar cinta, keuangan, kesehatan, dan perjalanan seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Asmara Aquarius

Dalam kehidupan percintaan, Aquarius yang masih lajang cenderung tertarik pada sosok yang perhatian, pengertian, dan mampu memberikan rasa nyaman secara emosional.

Perasaan kesepian mungkin muncul lebih kuat dari biasanya sehingga kebutuhan akan kasih sayang menjadi semakin besar.

Bagi Aquarius yang sudah memiliki pasangan, hari ini menjadi waktu yang tepat untuk menunjukkan perhatian dan kepedulian.