Ramalan Zodiak Leo 11 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Emosi yang mudah berubah mungkin muncul di antara anggota keluarga zodiak leo hari ini. Ini bisa membuat leo kesal, tetapi cobalah untuk menghindari terlibat dalam pertengkaran.

Pada saat-saat seperti ini, banyak hal yang seharusnya tidak diucapkan bisa terucap, dan permintaan maaf belum tentu akan menghapusnya. Sementara itu, ini adalah hari yang tepat untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah tangga, karena energi fisik leo sedang tinggi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Kamis, 11 Juni 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Sebaiknya zodiak leo menyampaikan kekhawatiran yang sebenarnya dirasakan kepada pasangan. Terkait karir, manfaatkan bantuan atasan untuk menyelesaikan masalah yang sudah lama tertunda.

Sementara itu, mulailah berlatih yoga dan meditasi untuk meningkatkan kestabilan emosional dan kondisi pikiran. Terkait keuangan, waspadalah terhadap penipuan yang hanya berlandaskan spekulasi dan gunakan akal sehat untuk menghindarinya.

Cinta Leo

Hari ini, leo merasa emosional dan disibukkan dengan perasaan tidak percaya terhadap pasangan. Leo sedang mempertanyakan kesetiaan pasangan.

Leo mungkin ingin mengabaikan masalah sulit yang muncul dalam hubungan, agar tidak terlibat dalam drama yang tidak perlu. Menghindari pertengkaran tidak apa-apa, tetapi pastikan leo menyampaikan kekhawatiran yang dirasakan.