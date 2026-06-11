Ramalan Zodiak Gemini 11 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik/user10320847)
JawaPos.com - Rumah dan keluarga cenderung menjadi fokus utama zodiak gemini hari ini. Pekerjaan di sekitar rumah mungkin akan menyita banyak waktu. Gemini mungkin ingin mempercantik rumah dan membuatnya lebih indah.
Berkebun juga bisa sangat bermanfaat saat ini. Jika ingin mencoba beberapa resep dari buku masak baru, inilah hari yang tepat untuk melakukannya. Dorongan kreatif gemini terkait makanan sedang berada di puncaknya.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Kamis, 11 Juni 2026.
Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak gemini perlu berinisiatif membahas masalah dengan pasangan untuk menjernihkan suasana. Terkait karir, sebaiknya gemini tidak membuang waktu dan energi untuk melakukan pekerjaan yang tidak produktif.
Sementara itu, nikmati hari yang menyehatkan untuk berolahraga bersama anggota keluarga atau teman-teman. Terkait keuangan, luangkan waktu untuk membuat rencana tabungan dan mintalah saran dari profesional jika perlu.
Cinta Gemini
Hari ini, gemini mungkin merasa tidak sejalan dengan pasangan, sehingga hubungan menjadi dingin. Gemini mungkin merasa bahwa dia menghakimi atau mencurigai gemini melakukan sesuatu yang tidak dilakukan.
Ambil inisiatif untuk membahas masalah ini dengan pasangan untuk menjernihkan suasana. Awalnya mungkin terasa canggung, tetapi hal itu akan membantu gemini dan pasangan kembali ke jalur yang benar dan akan merasa lebih baik pada akhirnya.
Karir Gemini
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