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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 11 Juni 2026 | 14.59 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 11 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Taurus. (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Taurus. (Freepik)

JawaPos.com – Jika zodiak taurus perlu mengurus dokumen hukum, ini adalah hari yang tepat. Hubungan romantis taurus dan pasangan akan terasa hangat, saling mendukung, dan memuaskan. 

Jika lajang, taurus akan bertemu orang-orang baru dan menarik hari ini. Taurus mungkin akan merasakan ikatan  dengan setidaknya salah satu dari mereka. Berkomunikasi dengan orang-orang baru akan terasa sangat menyenangkan bagi taurus.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Kamis, 11 Juni 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus harus tenang dan peka terhadap kebutuhan pasangan. Terkait karir, taurus akan dihargai serta diberi imbalan yang layak atas pekerjaan yang dilakukan.

Sementara itu, jangan makan sembarangan dan mulailah memerhatikan makanan yang dikonsumsi. Terkait keuangan, taurus perlu berhati-hati agar tidak sembarangan menandatangani perjanjian baru. 

Cinta Taurus 

Tetaplah tenang hari ini, karena taurus mungkin sedikit mudah marah tanpa alasan. Pastikan taurus peka terhadap kebutuhan pasangan. Sifat mudah marah ini hanya sementara, jadi cobalah untuk bersabar. Mengalah pada stres akan membantu hubungan dan membuat pasangan merasa senang dengan perlakuan taurus.

Karir Taurus

Hari ini akan dipenuhi dengan rapat dan komitmen profesional. Jika berhasil mengatur semua tanggung jawab dengan baik, taurus akan mampu memberikan kesan yang sangat baik pada atasan dan kolega. 

Editor: Hanny Suwindari
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