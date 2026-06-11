Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 11 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo akan memasuki periode yang menyenangkan dalam hidup. Energi positif di sekitar mungkin membuat leo merasa senang dan puas. Satu-satunya cara untuk merusak segalanya adalah dengan berperilaku buruk terhadap orang lain.

Sangat penting untuk menghindari perselisihan atau kesalahpahaman dengan orang lain selama masa-masa seperti ini. Selain itu, interaksi bisnis baru dapat memakan waktu, jadi lakukanlah dengan bijaksana dan sabar.

Zodiak virgo mungkin merasa lelah akibat beberapa ketegangan dan perselisihan yang telah berlangsung lama. Namun, transit ini mungkin memiliki efek berbeda pada pemikiran virgo, dan membuat virgo berpikir tentang kehidupan dengan cara baru.

Demi ketenangan pikiran, cobalah untuk tidak terlalu fokus pada perasaan buruk. Hari ini, santai saja dan hindari pertengkaran dengan segala cara. Ketenangan yang ditemukan akan membuat virgo beristirahat dan menjaga pikiran tetap tenang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Kamis, 11 Juni 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Sebaiknya zodiak leo menyampaikan kekhawatiran yang sebenarnya dirasakan kepada pasangan. Terkait karir, manfaatkan bantuan atasan untuk menyelesaikan masalah yang sudah lama tertunda.

Sementara itu, mulailah berlatih yoga dan meditasi untuk meningkatkan kestabilan emosional dan kondisi pikiran. Terkait keuangan, waspadalah terhadap penipuan yang hanya berlandaskan spekulasi dan gunakan akal sehat untuk menghindarinya.

Cinta Leo