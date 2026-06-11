Ramalan Zodiak Sagitarius 11 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Hari ini adalah hari yang baik bagi zodiak sagitarius untuk memulai sesuatu yang baru.
Hari ini indah untuk melakukan reuni keluarga atau menghabiskan waktu berkualitas bersama teman-teman.
Keluarga akan membantu sagitarius menjaga prioritas tetap tepat.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Kamis, 11 Juni 2026.
Sagitarius (22 November – 21 Desember)
Sebaiknya zodiak sagitarius menciptakan kedamaian dan membangun ikatan kasih sayang bersama pasangan. Terkait karir, kemampuan sagitarius dalam menangani situasi yang penuh tekanan diuji saat dipercayakan dengan tugas khusus.
Sementara itu, sebaiknya sagitarius tidak menganggap kondisi kesehatan yang memuaskan secara remeh. Pada ranah keuangan, pertimbangkan setiap tawaran kemitraan atau transaksi dengan cermat sebelum menandatangani dokumen apa pun.
Cinta Sagitarius
Waspadalah terhadap kecenderungan untuk berdebat dan reaksioner. Sifat-sifat ini hanya akan menyebabkan stres dan ketegangan dalam hubungan.
Hari ini adalah hari untuk menciptakan kedamaian dan membangun ikatan kasih sayang dengan pasangan. Lagipula, cinta sagitarius akan bertahan lebih lama daripada suasana hati yang buruk.
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