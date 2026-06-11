Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 11 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini adalah hari yang baik bagi zodiak sagitarius untuk memulai sesuatu yang baru. Hari ini indah untuk melakukan reuni keluarga atau menghabiskan waktu berkualitas bersama teman-teman. Keluarga akan membantu sagitarius menjaga prioritas tetap tepat.

Ketenangan pikiran menjauh dari zodiak capricorn karena masalah yang menumpuk. Meskipun ini bukan masa terbaik dalam hidupmu, tetapi hal ini akan segera berakhir. Solusinya adalah menangani satu masalah dalam satu waktu, dengan penalaran yang tidak bias.

Jika itu tidak memungkinkan, mintalah bantuan orang-orang yang dapat diandalkan. Masalah datang dan pergi, dan hal ini akan berlalu lebih cepat dari yang capricorn kira.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Kamis, 11 Juni 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Sebaiknya zodiak sagitarius menciptakan kedamaian dan membangun ikatan kasih sayang bersama pasangan. Terkait karir, kemampuan sagitarius dalam menangani situasi yang penuh tekanan diuji saat dipercayakan dengan tugas khusus.

Sementara itu, sebaiknya sagitarius tidak menganggap kondisi kesehatan yang memuaskan secara remeh. Pada ranah keuangan, pertimbangkan setiap tawaran kemitraan atau transaksi dengan cermat sebelum menandatangani dokumen apa pun.

Cinta Sagitarius

Waspadalah terhadap kecenderungan untuk berdebat dan reaksioner. Sifat-sifat ini hanya akan menyebabkan stres dan ketegangan dalam hubungan.