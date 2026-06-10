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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 10 Juni 2026 | 17.38 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 10 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (freepik)

JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin merasa terdorong untuk mencapai tujuan profesional. Langit adalah batas dalam mencapai tujuan hidup, terutama yang berkaitan dengan teman, keluarga, kekayaan, ketenaran, dan kesuksesan. 

Aquarius pantas mendapatkan semuanya. Tetapkan tujuan dan capailah menggunakan rencana yang realistis dan lepaskan ekspektasimu. Namun, ini bukan berarti aquarius perlu berkompromi dengan tujuan yang dimiliki.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Rabu, 10 Juni 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu bersikap diplomatis dan objektif agar situasi dalam hubungan asmara kembali normal. Terkait karir, jangan putus asa saat menghadapi masalah dan anggaplah hal itu sebagai tantangan.

Sementara itu, jaga kesehatan tetap pada jalur yang benar dengan menerapkan pola makan yang baik dan berolahraga. Pada sisi keuangan, berusahalah untuk keluar dari masalah keuangan dengan mengatur jadwal pembayaran tagihan untuk menghindari biaya keterlambatan.

Cinta Aquarius

Hari ini, aquarius adalah satu-satunya yang dapat menyelesaikan masalah dalam hubungan asmara. Bersikaplah diplomatis dan objektif agar situasi akan segera kembali normal. Jika membutuhkan sedikit waktu untuk menjauh dari pasangan, lakukanlah.

Karir Aquarius

Situasi sulit di tempat kerja akan memberi aquarius kesempatan untuk berkembang. Jangan putus asa saat menghadapi masalah dan anggaplah itu sebagai tantangan. 

Aquarius tidak boleh membiarkan kesempatan ini lepas dari tangan. Jaga ketenangan dan kepercayaan diri agar berhasil. Aquarius memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan yang sebenarnya kepada atasan. 

Kesehatan Aquarius

Hari ini, aquarius merasa baik-baik saja secara fisik. Kesehatan aquarius cukup baik dan stabil serta pola makan membaik, jadi mulailah berolahraga. Semua keputusan ini akan menjaga kesehatan aquarius tetap pada jalur yang benar.

Keuangan Aquarius

Editor: Setyo Adi Nugroho
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