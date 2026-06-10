Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Rabu, 10 Juni 2026 | 17.22 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Kamis, 11 Juni 2026: Keberuntungan Mengalir, Saatnya Bersinar dari Balik Layar

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini Leo mendapatkan pengaruh kuat dari konjungsi Venus dan Jupiter yang berada di rumah ke-12.

Posisi ini berkaitan dengan alam bawah sadar, pekerjaan di balik layar, refleksi diri, serta kemampuan mengatasi hambatan yang tidak terlihat. Energi astrologi ini mendorong Leo untuk tidak selalu menjadi pusat perhatian.

Justru, keberhasilan hari ini dapat diraih melalui kerja keras yang dilakukan secara diam-diam, seperti menyusun strategi, melakukan riset mendalam, atau menyelesaikan tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi.

Selain itu, Leo berpeluang memenangkan persaingan atau mengatasi tantangan yang sebelumnya terasa sulit. Kesabaran dan kecermatan menjadi kunci utama untuk meraih hasil terbaik.

Untuk ramalan selengkapnya, berikut prediksi cinta, pekerjaan, keuangan, kesehatan, emosi, dan perjalanan Leo dilansir dari Astrotalk.

Asmara Leo

Dalam urusan cinta, Leo sedang diselimuti energi romantis yang kuat. Bagi yang masih lajang, perasaan hangat dan penuh kasih membuat Anda lebih terbuka terhadap kemungkinan hadirnya cinta baru dalam hidup.

Sementara itu, Leo yang telah memiliki pasangan akan merasakan kedekatan emosional yang lebih mendalam.

Hari ini menjadi waktu yang tepat untuk menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada pasangan. Tindakan sederhana namun tulus dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih harmonis.

Aura positif yang Anda pancarkan juga membuat hubungan sosial berjalan lebih lancar dan menyenangkan.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Taurus Besok Kamis, 11 Juni 2026: Komunikasi Membawa Keberuntungan, Karier Semakin Menjanjikan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus Besok Kamis, 11 Juni 2026: Komunikasi Membawa Keberuntungan, Karier Semakin Menjanjikan

Rabu, 10 Juni 2026 | 15.28 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok 11 Juni 2026: Awal Penuh Tantangan, Akhir Hari Berbuah Hasil Manis - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra Besok 11 Juni 2026: Awal Penuh Tantangan, Akhir Hari Berbuah Hasil Manis

Rabu, 10 Juni 2026 | 15.03 WIB

Ramalan Zodiak Aries Besok Kamis, 11 Juni 2026: Keberuntungan Karier Mengalir, Saatnya Fokus pada Diri Sendiri - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries Besok Kamis, 11 Juni 2026: Keberuntungan Karier Mengalir, Saatnya Fokus pada Diri Sendiri

Rabu, 10 Juni 2026 | 14.58 WIB

Terpopuler

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16 - Image
1

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16

2

Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta

5

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

6

BREAKING NEWS! Persija Jakarta Resmi Tunjuk Shin Tae-yong sebagai Pelatih Baru

7

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

8

Melihat 10 Besar Penjualan Mobil Mei 2026: Jaecoo Kuasai Brand Tiongkok, Tak Ada Nama BYD

9

Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar

10

Sudah Setor Total Rp 117 Miliar tapi Rumah Tak Kunjung Jadi, Konsumen Emeralda Resort Polisikan Yana Priatna

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore