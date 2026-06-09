Ramalan Zodiak Capricorn Besok Rabu, 10 Juni 2026: Peluang Kemitraan, Cinta Membara, dan Kabar Baik Menanti

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Pemilik zodiak Capricorn diprediksi menjalani hari yang penuh peluang melalui hubungan pribadi maupun profesional.

Konjungsi Venus dan Jupiter yang berada di rumah ke-7 memberikan pengaruh kuat pada sektor kemitraan, kerja sama, hubungan asmara, serta interaksi dengan publik.

Energi ini membuka kemungkinan bertemu seseorang yang memiliki peran penting dalam kehidupan Anda, baik sebagai pasangan, sahabat dekat, maupun rekan bisnis yang dapat mendukung perkembangan karier di masa depan.

Berikut adalah ramalan zodiak Capricorn secara lebih lengkap pada Rabu, 10 Juni 2026 seperti dilansir dari Astrotalk.

Asmara Capricorn

Kehidupan percintaan Capricorn dipenuhi gairah dan kehangatan. Venus membawa energi romantis yang kuat sehingga hubungan dengan pasangan terasa lebih intim dan menyenangkan.

Bagi Capricorn yang telah memiliki pasangan, ini adalah waktu yang tepat untuk menghabiskan momen berkualitas bersama.

Kedekatan emosional dan komunikasi yang hangat dapat mempererat hubungan serta menciptakan kenangan yang berkesan.

Sementara itu, Capricorn yang masih lajang berpeluang menikmati interaksi yang menarik dengan seseorang yang memiliki kepribadian ceria dan penuh pesona.

Jangan ragu membuka diri terhadap kesempatan baru yang datang melalui pertemanan atau lingkungan sosial.

Karier dan Keuangan Capricorn

Dalam dunia kerja, Capricorn berpotensi menerima informasi penting yang berkaitan dengan peluang bisnis atau pengembangan karier.