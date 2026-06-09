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Leni Setya Wati
Selasa, 9 Juni 2026 | 20.44 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Rabu, 10 Juni 2026: Keberuntungan Mengalir, Cinta Menghangat, dan Karier Mengalami Perubahan Positif

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific)

JawaPos.com - Pemilik zodiak Leo diprediksi menjalani hari yang penuh energi positif dan peluang tersembunyi.

Konjungsi Venus dan Jupiter yang terjadi di rumah ke-12 membawa pengaruh kuat pada aspek refleksi diri, intuisi, pekerjaan di balik layar, serta kemampuan mengatasi tantangan yang datang dari arah yang tidak terduga.

Alih-alih menjadi pusat perhatian seperti biasanya, hari ini Leo justru akan memperoleh keuntungan dengan bekerja secara tenang dan strategis.

Tugas yang membutuhkan penelitian mendalam, evaluasi, atau analisis detail akan memberikan hasil yang lebih memuaskan dibandingkan aktivitas yang menuntut banyak sorotan publik.

Berikut ramalan lengkap untuk kamu yang berzodiak Leo seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Asmara Leo

Dalam urusan percintaan, Leo dipenuhi energi kasih sayang dan kehangatan. Baik yang masih lajang maupun yang telah memiliki pasangan akan merasakan dorongan kuat untuk menunjukkan perhatian kepada orang yang mereka sayangi.

Bagi Leo yang sedang jatuh cinta, suasana hati terasa lebih romantis dari biasanya. Anda cenderung melihat segala sesuatu dari sisi yang lebih positif dan penuh harapan.

Sementara itu, bagi yang telah memiliki pasangan, ini adalah waktu yang tepat untuk mempererat hubungan melalui perhatian kecil yang bermakna.

Menunjukkan rasa peduli dan meluangkan waktu bersama dapat memperkuat ikatan emosional yang sudah terjalin.

Karier dan Keuangan Leo

Di lingkungan kerja, perubahan mulai terlihat. Meski beberapa situasi terasa berbeda dari biasanya, perubahan tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena justru berpotensi membuka peluang baru yang lebih baik.

Leo disarankan untuk tetap fleksibel dan terbuka terhadap berbagai penyesuaian yang terjadi. Kemampuan beradaptasi akan menjadi salah satu kunci kesuksesan Anda hari ini.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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