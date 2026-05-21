Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 9 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Freepik)
JawaPos.com - Zodiak sagitarius akan mengalami kedamaian dan kesenangan. Manfaatkan energi baik yang mengelilingi saat ini, terutama di tempat kerja.
Saat ini adalah momen yang tepat untuk mengerahkan upaya terbaikmu, karena usaha sagitarius akan diperhatikan. Ini akan membuka jalan untuk mendapatkan kesempatan promosi.
Setelah mengalami ketegangan selama beberapa hari terakhir, sagitarius akan merasa jauh lebih rileks. Selain itu, perbaiki kesalahanmu karena kurang memperhatikan orang lain. Pergilah keluar bersama teman-teman dan lupakan tekanan hari ini.
Hari ini mungkin merupakan waktu yang fantastis untuk zodiak capricorn. Kemungkinan, capricorn akan menghabiskan hari bersama orang-orang terkasih. Hal ini dapat membawa kebahagiaan, karena mereka akan mengungkapkan cinta dan rasa hormat kepada capricorn.
Cobalah menunjukkan kepada orang-orang terkasih betapa capricorn memikirkan mereka dan manfaatkan waktu bersama mereka sebaik-baiknya.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Selasa, 9 Juni 2026.
Sagitarius (22 November – 21 Desember)
Zodiak sagitarius perlu tetap terhubung dengan tujuan hidup sendiri dan tidak terlalu terpaku pada upaya menyenangkan pasangan. Terkait karir, teruslah bekerja dengan baik karena kegigihan dan kerja keras akan membawa kemajuan yang berkelanjutan.
Sementara itu, manfaatkan masa yang melegakan untuk rileks dan menyelesaikan beberapa hal yang tertunda. Pada ranah keuangan, pertimbangkan setiap tawaran kemitraan atau transaksi dengan cermat sebelum menandatangani dokumen apa pun.
Cinta Sagitarius
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